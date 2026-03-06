Slušaj vest

Na društvenim mrežama osvanuo je novi snimak koja prikazuje jezive scene navijačkih sukoba u Novom Pazaru tokom posle četvrtfinalnog duela Novog Pazara i Crvene zvezde u Kupu Srbije.

Meč je prošao u senci velikog broja incidenata kako na samom stadionu, tako i posle utakmice. Neverovatno je koliko baklji su imali kod sebe navijači, pa su tako letele na sve strane. U pitanju je više stotina baklji koje su se "našle" juče u Pazaru?!

Pogledajte najnoviji snimak:

Šta se sve desilo?

Po završetku utakmice, koju je Crvena zvezda dobila rezultatom 2:0, gostujući navijači su u koloni autobusa i uz pratnju policije, krenuli ka izlazu iz Novog Pazara.

Međutim, pripadnici novopazarske "Torcide" su kamenovali autobuse i polomili stakla na njima.

Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium