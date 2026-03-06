Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Novi Pazar na njihovoim terenu rezultatom 2:0 i plasirali se u polufinale Kupa Srbije.

Golovima Naira Tiknizjana i Tima Maksa Elšnika crveno-beli su bez većih problema prebrodili teško gostovanje i još jednom potvrdili epitet najbolje ekipe u zemlji.

Fudbaleri Crvene zvezde proslavljaju pobedu nad Novim Pazarom u Kupu Srbije (2:0) Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Jedan od junaka

Bilo je nekoliko junaka meča u Novom Pazaru, od strelaca dva gola, preko teže povređenog golmana Mateusa, do odličnih Radeta Krunića, Strahinje Erakovića, Vasilija Kostova, Marka Arnautovića... Ipak, jedan momak zaslužuje pažnju, jer je svakako postao junak iz senke i potvrdio da je velika perspektiva Crvene zvezde. Radi se o Vuku Draškiću.

Igrao se 33. minut kada je fudbaler Novog Pazara Abdulahi neoprezno startovao na golmana Crvene zvezde Mateusa. Uklizao je u peterac i kolenom nokautirao Brazilca. Ostao je da leži Mateus na travi bez svesti, a prosto je neverovatno da je sudiji Danilu Nikoliću trebalo nekoliko trenutaka da prekine meč. Iako je faul bio u petercu gde je golman neprikosnoven, iako je start bio u najmanju ruku "za zatvor" Abdulahi nije dobio ni žuti karton. Mateus je završio u bolnici i jedno vreme bio je dezorijentisan.

Teško povređen u Novom Pazaru - Mateus Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nije podlegao pritisku

I tada na scenu trener Crvene zvezde Dejan Stanković u igru uvodi rezervnog čuvara mreže Vuka Draškića, rođenog 11. maja 2007. godine i visokog 196 centimetara. Momčića koji se našao u protokolu, jer su Omri Glazer i Ivan Guteša povređeni. I nijednog trenutka nije podlegao pritisku Vuk Draškić. Sačuvao je mrežu Crvene zvezde netaknutu. Bilo je malo nesigurnosti u početku, ali kako je utakmica odmicala, tako je mladi čuvar mreže bio sve bolji i sigurniji.

A, priča Vuka Draškića, posebno ove sezone je neverovatna. Na početku sezone otišao je na pozajmicu u OFK Beograd, ali pošto se izjalovio transfer Balše Popovića u Olimpijakos, vratio se posle mesec dana na Marakanu. Tokom jesenjeg dela sezone čuvao je mrežu omladinaca Crvene zvezde, još jednom potvrdivši kvalitet i pomogavši mladoj ekipi trenera Nenada Milijaša u prvenstvu i Ligi šampiona.

Dve pozajmice i A reprezentacija

Kada je završen prvi deo sezone, Vuk Draškić je tokom pauze bio prosleđen Železničaru iz Pančeva. Tamo je otišao na pozajmicu, međutim vratio se posle svega nekoliko dana u Zvezdu, zbog administrativnih problema. Pošto je bio licenciran za Crvenu zvezdu i OFK Beograd, nije mogao da bude registrovan i za treći klub u sezoni, pa je ostao na Marakani.

Ono što je posebno zanimljivo u celoj priči, jeste činjenica da je Vuk Draškić bio i na spisku reprezentacije Srbije, tačnije v.d. selektora Zorana Bate Mirkovića, posle poraza od Albanije. Tada je veliki broj srpskih fudbalera otkazao put u Andoru, a mladi golman Crvene zvezde se iz mlade, samo preselio u A reprezentaciju, gde je bio rezerva Đorđu Petroviću.

Vuk Draškić na utakmici četvrtifnala Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde (0:2), mart 2026. Foto: Dragan Tesic

Zvezda dobila još jednog golmana

Nije mala stvar kada se sve navedeno u samo jednoj sezoni izdešava momku od 18 godina. Međutim, Vuk Draškić pokazao je mentalnu snagu i pobednički karakter. Nije poklekao pred svim izazovima, a na utakmici protiv Novog Pazara pokazao je na delu čelnicima kluba, struci i Dejanu Stankoviću da mogu u potpunosti da se oslone na njega.

Vuk Draškić celokupan fudbalski razvoj prošao je u omladinskoj školi FK Crvena zvezda, koja je jedna od najpoznatijih akademija u regionu. Poznat je po dobroj igri u vazduhu i solidnom refleksu, što je česta karakteristika visokih golmana. Uglavnom vodi povučen život bez mnogo medijske pažnje, ne daje intervjue, niti ima medijske nastupe.

Vuk Draškić posle debija sa 16 godina za Crvenu zvezdu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Debi sa 16 godina

Za Crvenu zvezdu debitovao je sa 16 godina, na pripremnom meču na zimskim pripremama krajem januara 2024. godine protiv Spartaka iz Subotice.

- Hvala stručnom štabu na poverenju, ali i na tome što su me pozvali na pripreme. Za mene je ovo ostvarenje sna, jer celog života maštam o tome da stanem na gol prvog tima Crvene zvezde - rekao je Vuk Draškić za zvanični sajt kluba.

Deo je trofejne generacije Crvene zvezde 2007. godišta iz koje su izašli već afirmisani Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević, Strahinja Stojković i Adem Avdić. Svoju šansu na Marakani čekaju Vuk Roganović, Aleksa Vasilić, Đorđe Ranković i Uroš Đorđević.