Utakmicom između fudbalera TSC-a i Železničara iz Pančeva u subotu počinje 26. kolo Super lige Srbije. Meč se igra u Bačkoj Topoli od 13.00. Železničar u ovaj duel ulazi kao petoplasirani tim Super lige Srbije nakon pobede nad Vojvodinom (2:0), dok TSC u poslednja dva duela nije upisao trijumf i zauzima 11. mesto.

Dva sata kasnije u Ivanjici se sastaju domaći Javor i Čukarički. Tim sa Banovog brda nalazi se na šestoj poziciji na tabeli domaćeg prvenstva, a Javor posle četiri vezana meča bez pobede zauzima 14. poziciju.

U nedelju su na rasporedu četiri utakmice, a program otvaraju Radnik i Radnički iz Niša od 14.00.

Radnik se nalazi na sedmom mestu domaćeg prvenstva sa 33 boda, dok niški tim meč u Surdulici dočekuje nakon serije od četiri vezane pobede.

Radničkom su dobri rezultati doneli skok na tabeli na devetu poziciju sa samo bodom zaostatka u odnosu na Radnik.

Od 16.00 igraju se dve utakmice. Vodeća Crvena zvezda na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje poslednjeplasirani Napredak, a Spartak u Subotici igra protiv IMT-a.

Zvezda će 8. marta na meču sa kruševačkim timom proslaviti 81. rođendan kluba, uz posebnu akciju namenjenu Međunarodnom danu žena.

Fudbaleri Crvene zvezde proslavljaju pobedu nad Novim Pazarom u Kupu Srbije (2:0) Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli na prvom mestu Super lige Srbije imaju sedam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, dok Napredak na poslednjoj, 16. poziciji, ima 13 bodova iz 25 utakmica, a poslednju pobedu su ostvarili 7. decembra prošle godine.

U isto vreme u Subotici Spartak će pokušati da prekine niz bez pobede, koji traje od 19. oktobra prošle godine, a IMT meč dočekuje nakon dva vezana duela bez trijumfa.

IMT zauzima 12. mesto na tabeli sa 29 bodova, dok je Spartak pretposlednji, 15. sa 18 bodova.

Od 18.00 u Novom Sadu igra se derbi kola u kojem trećeplasirana Vojvodina dočekuje drugoplasirani Partizan.

Foto galerija iz Humske

Crno-beli su posle dobrog prvog dela sezone u krizi rezultata i meč u Novom Sadu dočekuju nakon dva vezana poraza.

Isti skor u poslednja dva meča domaćeg prvenstva ima i Vojvodina, koja je u međuvremenu uspela da obezbedi plasman u polufinale Kupa Srbije.

Partizan na drugoj poziciji ima 53 boda, a Vojvodina na trećem mestu zaostaje četiri boda.

Kolo se završava u ponedeljak od 18.00, kada u Lučanima igraju domaća Mladost i Novi Pazar, dok se u Zaječaru sastaju OFK Beograd i Radnički Kragujevac.

Novi Pazar je upisao tri uzastopna trijumfa u Super ligi Srbije i zauzima četvrto mesto sa 42 boda, a Mladost je u krizi rezultata, bez pobede od kraja novembra.

Na tabeli Super lige klub iz Lučana zauzima 13. mesto sa 27 bodova.

OFK Beograd kao domaćin igra protiv kragujevačkog tima. Klub sa Karaburme je u prošlom kolu savladao Partizan na gostovanju (2:1), a trenunto zauzimaju osmo mesto, poslednje koje vodi u plej-of Super lige.

Partizan - OFK Beograd

Radnički iz Kragujevca u poslednja četiri meča nema pobedu i zauzima 10. mesto sa bodom zaostatka u odnosu na OFK Beograd.

Kurir sport / Beta

