Arsenal konačno izgleda kao tim koji bi mogao da osvoji Premijer ligu i znaju to svi u Engleskoj, Mančester siti je jedini kandidat koji ih može zaustaviti u toj nameri i gledaćemo trku udvoje, po svemu sudeći do kraja sezone.

Artetin tim je prilično pojačan, Hinkapi je otkupljen, Zubimendi, Đokereš, Madueke, Eze, svi su plaćeni ogromnu sumu novca, a ukupno je Arsenal u poslednjih godinu dana potrošio 350 miliona evra za dovođenje igrača.

Znate li koliko ih je prodao?

Nuno Tavares je najveća prodaja od 6 miliona evra, sve ukupno nisu sakupili od prodaja ni 15 miliona, što može napraviti probleme sa finansijskim fer-plejom i Mikel Arteta će biti u nezavidnoj situaciji.

I to je razlog zašto će morati da dođe do prodaja u Arsenalu tokom letnjeg prelaznog roka, i izvesno je da će jedna zvezda tima morati da napusti klub.

"Tobdžije" će morati da popuste, ali ne žele da se odreknu mladih igrača koji vrede mnogo, kao što su Luis-Skeli ili Envaneri, ali čak i njihova prodaja neće biti dovoljna da se prođe UEFA kontrola.

Zbog toga je izbor pao na zvezde tima, Gabrijela Martinelija ili Martina Odegarda. Martineli je stigao za samo 7 miliona funti, a njegova vrednost je sada preko 50 miliona evra i mogao bi da pojača nekog od evropskih konkurenata. Odegard je, sa druge strane, svetska klasa, mnogi će reći i najbitniji fudbaler Arsenala, kapiten, i ukoliko stigne ponuda teška možda čak i devet cifara, "tobdžije" bi morale da je prihvate.

Haverc je takođe u opticaju, dok su Trosar i Žezus igrači koji ne mogu da donesu ogromne svote novca jer im ugovor ističe za godinu i po dana.

Arsenal zarađuje mnogo, verovatno je klub koji je zabeležio najveći rast u Premijer ligi na finansijskom planu što se tiče marketinških aktivnosti i prihoda od prodaje ulaznica, ali moraće da reguliše i pred UEFA svoje poslovanje što se tiče transfera...

Kurir sport / Sportske.net

