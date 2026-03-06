Slušaj vest

Crveno-beli su pobedili Novi Pazar u gostima u izuzetno teškoj utakmici koja je donela puno stvari koje ne želimo da gledamo. Susret je prekinut već u prvom minutu zbog sukoba na tribinama, a incidenata je bilo i kasnije.

Napeto je bilo i na terenu, dueli su bili žestoki, a trener gostujućeg tima Dejan Stanković se suočio sa problemima i prinudnim izmenama.

Već u prvom poluvremenu je Stanković morao da menja Bruna Duartea koji je u 17. minutu izašao iz igre.

Veći problem za Crvenu zvezdu je predstavljala situacija iz 30. minuta kada je teško povređen golman Mateus.

1/7 Vidi galeriju Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zbog Brazilca je primenjeno pravilo čija je pojava retka, pa mnogi ni ne znaju da postoji.

O čemu se radi?

Svako ko prati fudbal bi trebalo odavno da zna da treneri imaju pravo na pet izmena, a ne tri, kao što je bilo nekada. Pravilo pet izmena je uvedeno tokom pandemije korona virusa, a na predlog koji su podržali mnogi, ostavljeno je i kada je pandemija završena.

Pet izmena trener može da izvrši u tri "termina", uz napomenu da izmena napravljena tokom pauze između dva poluvremena ne zauzima prostor za druge promene.

Dejan Stanković je protiv Novog Pazara napravio šest izmena i to u četiri "termina".

Kako je menjao Stanković? Arnautović umesto Duartea, 17. minut Drakšić umesto Mateusa, 35. minut Handel umesto Kostova, 76. minut Avdić umesto Tiknizjana, 76. minut Lučić umesto Kataija, 76. minut Zarić umesto Arnautovića, 85. minut Odakle Crvenoj zvezdi šest izmena?

Iako mnogi nisu upoznati sa pravilom, prilično je jednostavno. U slučaju da je izlazak igrača iz igre posledica povrede glave, ta izmena se ne računa, odnosno, ekipa dobija još jednu izmenu.

1/7 Vidi galeriju Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prema propozicijama, doktor kluba posle utakmice mora da potpiše izjavu da je igrač zamenjen zbog povrede glave, a jasno je da je Mateus upravo zbog toga napustio igru.

Čuvar mreže crveno-belih je dobio težak udarac od strane Abdulsameda Abdulahija, a nakon kraćeg ukazivanja pomoći na terenu, prebačen je direktno u bolnicu. Mateus je imao potres mozga što je dovelo do kratkog gubitka pamćenja.

Umesto Brazilca je na gol stao mladi Vuk Draškić, a Stanković u toj situaciji nije "izgubio" pravo na izmenu, pa je sve bilo regularno kada je trener ekipe iz Ljutice Bogdana napravio šestu promenu na utakmici.

Bonus video: