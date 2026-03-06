Slušaj vest

Kristal Palas je kao gost pobedio Totenhem rezultatom 3:1 i tako produžio niz velikana iz prestonice na pet uzastopnih poraza, a ukupno 11 utakmica bez pobede u Premijer ligi.

Zanimljivo je da je poslednji put Totenhem slavio tri boda krajem decembra 2025. godine kada je savladao upravo Kristal Palas.

Od tog trenutka "Pevci" su u 11 utakmica zabeležili sedam poraza i četiri remija.

Na utakmici 29. kola su imali sreće pošto je gol Kristal Palasa u 29. minutu pri rezultatu 0:0 poništen.

Ismaila Sar je savladao golmana Vikarija, ali je gol poništen posle intervencije VAR tehnologije i ofsajda u kojem se našao Senegalac.

Situacija je bila izuzetno teška za procenu i to je bilo odmah jasno.

Kada je prikazana grafika videlo se da je fudbaler praktično bio u ofsajdu zbog nosa i čela.





Gol je poništen, a ubrzo je domaćin stigao do prednosti. Dominik Solanke je u 34. minutu bio strelac za Totenhem, ali je ubrzo sve krenulo po zlu za ovaj tim.

Van de Ven je dobio crveni karton kada je skrivio jedanaesterac iz kojeg je Sar izjednačio na 1:!. Larsen je u prvom minutu nadoknade pogodio za preokret Kristal Palasa, a u 52. minutu prvog poluvremena Sad je postavio konačnih 3:1.

