Red Bul Bragantino, za koji igra Markeš, 21. februara je kao domaćin izgubio od Sao Paula, a defanzivac je posle utakmice plej-ofa imao primedbe na suđenje Dajane Muniz.

"Sanjali smo o polufinalu, možda čak i finalu, ali ona nam je uništila utakmicu. Mislim da Fudbalski savez države Sao Paulo mora da razmisli o utakmicama ovakve važnosti i da ih ne poveri ženi. Nije u redu da igramo protiv Sao Paula, Palmeirasa ili Korintijansa, a oni pošalju ženu da sudi tako važan susret", rekao je Markeš.

Zbog toga je dobio ozbiljnu kaznu, moraće da propusti 12 utakmica i da plati 30.000 brazilskih reala, što je oko 5.000 evra.

Takođe, klub je kaznio fudbalera oduzimanjem 50 odsto plate za ovaj mesec, ali i jednim mečom suspenzije.

Kada su njegove reči izazvale burne reakcije, pokušao je da smiri situaciju.

"Bio sam nervozan i rekao sam stvari koje nisam smeo. Razgovarao sam sa Dajanom i izvinio joj se. Sa njom je bila i njena pomoćnica, pa sam i od nje tražio oprost jer je i ona žena. Pogrešio sam što sam to izjavio", poručio je i dodao:

"Supruga me je kritikovala zbog onoga što sam rekao, majka takođe. Postupio sam kao muškarac i kao čovek time što sam istupio i tražio da mi oproste za te reči".

