Slušaj vest

Fudbalski klub Vojvodina danas slavi svoj 112. rođendan. Tim povodom, 95-godišnji Dr Vladimir Višković, bivši lekar FK Vojvodina i Živko Krstonošić, dugogodišnji član omladinske komisije (94 godine) postavili su lovorov venac na spomen-ploču u Temerinskoj ulici broj 12 u Novom Sadu, na istom gde je na današnji dan 1914. godine osnovan Fudbalski klub Vojvodina.

Pre polaganja venca, prisutnima se u ime kluba obratio i član UO FK Vojvodina Petar Đurđevhttps://kurir.rs/tag/955831/petar-djurdjev.

– Podsetiću vas na to vreme između Prvog i Drugog svetskog rata, posle velikih pobeda u balkanskim ratovima, srpska zajednica na prostoru tadašnje Austrije našla se pod snažnim pritiskom. To je bio čist manifest slobodoljubivosti, želeći da se podseti na ono vreme iz 1848. i 1849. kada su na velikim prostranstvima Bačke, Banata i Srema izvojevane velike bitke i kada je nastalo Vojvodstvo srpsko, zato je kasnije ovaj klub dobio ime Vojvodina. Decenije su počele da se nižu, ljudi koji su gradili ovaj klub imali su viziju ljubavi prema svom gradu, prema sportu. To nas ni malo ne čudi, jer je i dan danas jedan od simbola prepoznavanja našeg grada jeste upravo – FK Vojvodina. Slobodno mogu da kažem da vernost prema tom klubu znači i vernost prema samom gradu. Rađali smo i stvarali velike igrače, koji su zadužili ne samo naš Grad, već i srpski i evropski fudbal. Od prvih pionira koji su dosegli velike visine od Đure Živića, Miloša Kosića pa preko zlatne generacije pedesetih i prve šamionske generacije šezdesetih godina, generacije koja je 1977. donela prvi i jedini evropski trofej do slavne 1989. pa sve do današnjeg dana. Vojvodina je uvek predstavljala lepu stranu lica našeg Novog Sada, uvezivala sve u misiju sporta i poštovanja i Danas moramo reći, kada nešto na ovim prostorima traje 112 godina, to je i više nego velika stvar uz svu tu turobnu istoriju koju smo prošli. Postojanje Vojvodije pokazuje snagu i ljubav Novosađana da čuvaju i grade svoj klub, kao i svih ljudi koji su došli u Novi Sad i pomogli klubu da dostigne današnje visine. Celokupnom Novom Sadu i sportskoj javnosti, čestitam rođendan 112. rođendan pravog, najstarijeg prvoligaša, a to je FK Vojvodina – rekao je Petar Đurđev.

Foto: FK Vojvodina

I ove godine obratio se predsednik Sekcije veterana, Miladin Purać, koji je biranim rečima dočarao Vošinu veličinu kroz istorijsku borbu od svog prvog dana osnivanja u tadašnjoj Austro-ugarskoj monarhiji.

– Po ko zna po koji put se okupljamo sa radošću na ovom istom mestu gde je pre 112 godina osnovana Vojvodina. Osnivači su bili učenici Velike srpske pravoslavne gimnazije (danas je to Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“) i ugledni Novosađani toga vremena. Prva utakmica je odigrana u Kovilju protiv Šajkaša 13. juna 1914. godine a Vojvodina je pobedila sa 5:0. Prvo naše igralište se nalazilo nedaleko odavde na mestu gde je danas Kvantaška pijaca. Za 112 godina postojanja Vojvodina egzistira u 5 različtih država. I pod tim imenom igrala je u prvoj ligi Jugoslavije pre i posle Drugog svetskog rata. A jedini je srpski tim koji je igrao tada i danas igra u Super ligi. Po rezultatima (odnos pobeda i poraza), ubedljivo je na petom mestu u bivšoj Jugoslaviji i treća u Srbiji. Nakon Drugog svetskog rata Vojvodina je izrasla u veliki klub koji je osvojio pet trofeja. Od 85 reprezentativaca, koliko je Vojvodina dala reprezentaciji Jugoslavije i Srbije, većina ih je ponikla u našoj Omladinskoj školi, ili su se afirmisali u Vojvodini. Oni su igrali i osvajali medalje na svetskim i evropskim prvenstvima i olimpijskiim igrama, na kojima je učestvovala reprezentacija Jugoslavije i Srbije. U evropskim kupovima crveno‐beli su odigrali ukupno 180 utakmica. U svim tim takmičenjima pobeđivali su velike evropske ekipe, kao što su: Milan, Roma, Fiorentina, Atletiko Madrid, Seltik, Glazgov Rendžers, Sampdorija, Rapid i Sparta. Omladinska škola je najveće blago FK Vojvodina i jedna od najuspešnijih omladinskih škola u istočnoj Evropi. Trenutno u školi ima 300 dečaka. Podeljeni su u 10 starosnih kategorija, od 8‐18 godina. Školom rukovode i treniraju dečake naši bivši igrači koji su ponikli u našoj školi. I to je naša dugoročna strategija od koje klub ne odustaje. A rezultati govore da smo na pravom putu – poručio je Purać.

Prisutnima se obratio i nekadašnji klupski lekar – Dr Vladimir Višković, najstariji navijač „stare dame“ i član Sekcije veterana.

– Ovekovečeni osnivač kluba je Kosta Hadži, čuveni novosadski advokat, čija je bista otvorena ispred stadiona. Vujadin Boškov je dobio svoj sportski centar, a u ono vreme pedesetih godina, svaki klub je imao svoje igrače koji su odskakali od ostalih. Zvezda je imala Rajka Mitića i Šekularca, Dinamo je imao braću Horvat, Hajduk je imao Bearu i Vukasa, a Vojvodina je imala Boškova i Tozu Veselinovića, koji su kasnije bili selektori reprezentacije i da su radili u Vojvodini. Sa Boškovom smo osvojili prvu šampionsku titulu 1966. godine, a ja ovom prilikom apelujem da se i ime Toze Veselinovića ovekoveči, jer smo suze za njim odavno obrisali, ali uspomenu na njega izbrisati nikada ne smemo – rekao je Vladimir Višković.