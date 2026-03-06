Slušaj vest

Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) kaznila je uslovno Real delimičnim zatvaranjem stadiona zbog nacističkog pozdrava koji je jedan navijač pokazao tokom meča protiv Benfike.

Kontrolno, etičko i disciplinsko telo UEFA naredilo je delimično zatvaranje stadiona "Santijago Bernabeu" na jednu utakmicu zbog "rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača", navodi se u saopštenju.

Zatvaranje će biti sprovedeno samo ako se prekršaj ponovi u roku od godinu dana. UEFA je, takođe, izrekla Madrođanima finansijsku kaznu od 15.000 evra.

Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

Ne propustiteFudbalUEFA ŠALJE MESIJA I JAMALA NA BLISKI ISTOK! Španija i Argentina igraju za trofej, vodeće ljude evropskog fudbala ne plaši rat!
Lamin Jamal i Lionel Mesi
FudbalUEFA USLIŠILA ZAHTEV REALA: Odbijena žalba Benfike! Prestijani ne može da igra u revanšu!
Vinisijus Žunior i Đanluka Prestijani
FudbalSKANDAL KAKAV EVROPSKI FUDBAL NE PAMTI: UEFA suspendovala fudbalera Benfike, on odlučio da tuži Mbapea i Vinisijusa
Vinisijus Žunior i Đanluka Prestijani
FudbalUEFA SE OGLASILA ZBOG VINISIJUSA ŽUNIORA! Posle žestokog skandala stiglo i saopštenje čelnika Evropske kuće fudbala!
Vinisijus Žunior
FudbalUEFA ODUŠEVILA SRBIJU: Evropska kuća fudbala uz moćnu poruku čestitala Srbima Dan državnosti!
Da li bi Srbija mogla da uskoči umesto Irana na Mundijal?
Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real Izvor: TV Arena sport