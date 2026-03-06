Slušaj vest

Dolazak grčkog trenera Panajotisa Takisa Lemonisa tokom zime u Radnički iz Niša bio je veliko iznenađenje za domaću, ali i javnost zemlje rođenja iskusnog trenera.

Imao je Takis Lemonis impresivnu karijeru u Olimpijakosu, ali poslednjih sedam godina bio je bez posla.

Takis Lemonis na utakmici Partizana i Radničkog iz Niša

Grk preporodio klub

Međutim, dolazak grčkog trenera u Niš preporodio je sve u klubu. Iskusni Takis Lemonis posložio je igrače po svojoj volji i želji, a niški Radnički je od kandidata za ispadanje iz Superlige, postao ozbiljan pretendet za plasman u plej-of.

Osvojio je Radnički sa Lemonisom 16 bodova u šest uzastopnih utakmica, sa četiri vezane pobede. Kada bi se pogledao učinak ekipa u prlećnom delu Superlige, Nišlije bi bile druge na tabeli, iza Crvene zvezde.

Uspeh Takisa Lemonisa nije mogao proći nezapaženo u njegovoj rodnoj Grčkoj. A, on je otkrio zašto je bio bez posla tako dugo vremena i kako je pod nerazjašnjenim okolnostima ostao bez bogatog angažmana. Pregovore je vodio lično, uz asistenciju agenta Ivana Ivovića.

- Bio je period korone, koji je promenio mnogo toga. Objektivno, posle Olimpijakosa nije bilo realno da radim u nekom drugom grčkom klubu, tako da sam razmišljao o inostranstvu. Imao sam ponudu, bio je dobar kontakt u Istanbulu sa ljudima iz iranskog Persepolisa, ali je počeo prvi lokdaun. Posao je maltene bio zaključen, ali je tamošnji ministar sporta imao drugačije mišljenje i zaposlili su španskog trenera. Sve se to dešavalo tamo 2021, 2022. godine - rekao je Panajotis Takis Lemonis za grčku Gazetu i izneo šokantne detalje:

- Posle šest meseci, Ivan i ja smo otišli u Srbiju i pričali sa ljudima iz jednog kineskog kluba. Bio sam spreman da potpišem. Odjednom, predsednik je nestao sa lica zemlje?! Ha-ha-ha. Ne razumem šta se desilo, posao je bio maltene dogovoren, bio sam tamo, video sve. I tako vreme prolazi, a vi ne razumete šta se dešava. I onda, kada bismo tražili opcije, bilo je dosta rezerve, negativnog odjeka i pitanja zašto me toliko dugo nema u poslu. Sve to je uticalo na situaciju.

Takis Lemonis

Spremao se za Srbiju

Niški Radnički nenadano je ušao u priču.

- Kada se prvi put pojavila priča sa Ivanom o Radničkom, bilo je interesovanja sa njihove strane. Onda je ekipi krenulo malo bolje, pa smo odložili pregovore na nekih 20 dana. I ja sam se pobrinuo da pronađem snimke svih utakmica Radničkog i sa mojim saradnicima Mihalisom Kavalijerisom i Janisom Durudosom odradimo kompletan skauting, kako bismo, ako se ponovo pojavi šansa da idemo tamo da radimo, bili spremni i znali gde ćemo. To mi je mnogo pomoglo. Gledao sam 12, 13 utakmica Radničkog pre nego sam otišao u Srbiju da razgovaram sa predsednikom kluba. Uradili smo dobar posao. Od prvog dana sam znao šta nam je potrebno, stil igre koji moramo imati. Sve.

Grci su izračunali da Takis Lemonis nije imao posao više od 3.000 dana.

- Da vam kažem istinu, nisam shvatio da je prošlo toliko vremena. Bukvalno je bilo kao da nije bilo ni jednog dana pauze. Osećao sam se u veoma poznatoj situaciji, veoma udobno, veoma normalno.

Frank Kanute na utakmici između Radničkog iz Niša i Partizana (0:0)

Žal za Partizanom

Posebno su zanimljivi njegovi utisci vezano za Superligu.

- Crvena zvezda i Partizan su velika imena, ali ovde nema nijedne utakmice koja se smatra "lakom". Pred duel sa Partizanom držao sam igrače tri dana na analizi utakmice. Nadao sam se da ćemo ih pobediti. Zato što morate da uzmete u obzir faktor, da sa Partizanom i Crvenom zvezdom igrači žive i dišu za ove utakmice, već su motivisani.

Radnički iz Niša je veliki izazov za iskusnog grčkog trenera.

- Veoma sam srećan jer sam pronašao veoma dobar nivo u pogledu dece koja žele da rade, treniraju i igraju. Zadovoljan sam. A oni, sa svoje strane, razumeju da su se popeli na viši nivo profesionalizma za njih. Vide me svaki dan od 8:30 sati na terenu i svi moraju da slede ovaj primer. Generalno, postoji posebna veza između Srba i Grka. Bilo od strane mog tima ili od protivnika. To mi mnogo pomaže u radu ovde. U prvoj domaćoj utakmici bilo je malo ljudi na tribinama. Rođaci i prijatelji. U poslednjoj utakmici, mislim da smo imali tri hiljade navijača i mislim da će ih biti još više.

Meraklije, navijači Radničkog iz Niša

Neprijatan razgovor sa Tončevom u Turskoj

Navijači Radničkog Meraklije dali su podršku treneru.

- Pred poslednju utakmicu došla je delegacija naših navijača i dala mi šal tima i flašu rakije sa grbom Radničkog. Bio je to lep gest i potrebni su nam naši ljudi, kako kod kuće, tako i u gostujućim utakmicama koje nam slede - objasnio je Takis Lemonis, a onda se prisetio ne baš prijatnog razgovora sa predsednikom kluba Ivicom Tončevom:

- Bili smo na pripremama u Turskoj. Igrali smo sa Arkom iz Poljske u drugoj prijateljskoj utakmici i izgubili 2:0, ali čim se utakmica završila, imao sam ogromno poverenje u sebe i svoj tim. Ljudi u timu su bili u napadu panike, ali onda sam počeo da osećam samopouzdanje u vezi sa onim što možemo da uradimo. Razgovarao sam sa predsednikom Ivicom Tončevim, što nije prošlo najbolje, ali tako je u poslu u fudbalu. Imao je strašnu anksioznost i pritisak da li će tim ostati u ligi i bio je zabrinut zbog svega, ali mu je rečeno da smo na pravom putu, pa smo postepeno počeli bolje da se upoznajemo i, konačno, poverenje se ne osvaja rečima već delima, u ovom slučaju rezultatima. Jako želim da ostvarimo svoje ciljeve, jer je i on čovek odgovoran za ceo grad i istorijski klub.