Napadač Juventusa Dušan Vlahović jedan je od najpoželjenijih fudbalera pred letnji prelazni rok.

Srpskom centarforu Dušanu Vlahoviću ističe ugovor sa klubom iz Torina i može da bira ekipu u koju će doći bez obeštećenja.

Juventus vapi za njegovim golovima - Dušan Vlahović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Potpis nije formalnost

Pre nekoliko nedelja italijanski i španski mediji pisali su da se Dušan Vlahović sve dogovorio sa Barselonom i da je potpis samo formalnost. Veteran Robert Levandovski napušta klub i srpski centarfor stiže na njegovo mesto. Ali...

Međutim, poslednjih dana iz ove dve zemlje stižu sasvim oprečne informacije. Iako je sportski sektor Barselone pre nekoliko meseci istraživao mogućnost Vlahovićevog transfera, dalje akcije nisu preduzete, a kontakti su u ovom trenutku zamrznuti, pišu španski mediji.

1/9 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Fokus Barse na dva fudbalera

Srpski golgeter je i dalje zainteresovan za prelazak u španski klub i odložio je sve druge pregovore dok ne sazna namere Barselone, koja mu je prioritet, ali profil napadača kao što je Vlahović trenutno nije ono što Katalonci aktivno traže. A, nije da nema klubova koji ga žele, kao što su Bajern, Milan, Čelsi, Mančester junajted, Njukasl...



Barselona navodno pomno prati igrače poput Argentinca Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida i Egipćanina Omara Marmuša iz Mančester sitija, koji bolje odgovaraju viziji trenera Hansija Flika, jer su agilni i dinamični napadači koji mogu da pokrenu igru.

Šta je to Nemac smislio - Hansi Flik Foto: PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Alamy / Profimedia

Igra protiv Pize

Sa druge strane, iz Italije stižu informacije da bi Dušan Vlahović mogao da ostane u Juventusu i potpiše novi ugovor sa klubom. Vlasnik crno-bele "devetke" počeo je da trenira sa ekipom posle povrede i operacije mišića noge, a novinari pišu da bi Vlahović mogao da bude u protokolu za utakmicu protiv Pize u subotu.



Trener Juventusa Lučano Spaleti prethodnih dana je govorio da mu je mnogo važno da u ekipi ima igrača sa unutrašnjim "plamenom", upotrebio je baš taj izraz i naglasio da mu je potrebno da ima napadača koji može da reši najteže utakmice.

Povreda je prošlost - Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Otac pregovora sa Juveom

Kada se pogledaju brojke tokom pauze bez Dušana Vlahovića u napadu Juventusa od 29. novembra prošle godine, jasno je da je tim iz Torina poseldnjih meseci izgubio ne samo napadača, već i lidera na terenu, te da ga nisu odmenili ni Džonatan Dejvid, ni Lois Openda.



Ako mu se izjalovi prelazak u Barselonu, vrlo je verovatno da bi Dušan Vlahović mogao da prihvati ponudu Juventusa i za platu izmešu šest i sedam miliona evra po sezoni ostane u klubu. Njegov otac Miloš, navodno pregovara sa upravom. Ponuđena suma manja je od one koju sada ima Vlahović, a iznosi 12 miliona evra godišnje.