Argentinski fudbaler Lionel Mesi uručio je američkom predsedniku Donaldu Trampu ukrašenu ružičastu fudbalsku loptu tokom ceremonije u Beloj kući, gde je ekipa Intera iz Majamija primljena povodom osvajanja titule u američkoj MLS ligi prošle godine.Majami je u decembru pobedio Vankuver u finalu MLS kupa, a argentinski superstar je drugu sezonu zaredom proglašen za najkorisnijeg igrača lige.

"Leo, došao si i odmah pobedio, a to je veoma teško uraditi. Na tebi je ogroman pritisak jer se od tebe očekuje da pobeđuješ, ali gotovo niko to ne uspe", rekao je Tramp tokom ceremonije.

Mesi je u Belu kuću ušao zajedno sa predsednikom, ali se tokom događaja nije obraćao javnosti. Ceremonija je povremeno skretala i na političke teme, dok je Tramp govorio o odnosima sa Iranom, situaciji u Venecueli i drugim međunarodnim pitanjima.

Na događaju su prisustvovali i Mesijevi saigrači iz Majamija Luis Suares, Tadeo Aljende i Rodrigo De Paul, kao i komesar MLS lige Don Garber.

Tramp je tokom obraćanja pomenuo i legendarnog brazilskog fudbalera Pelea, rekavši da je nekada gledao njegove utakmice u klubu Njujork Kosmos, a zatim se okrenuo Mesiju i rekao da bi on možda mogao biti i bolji od brazilske legende.

Ekipa Inter Majamija ostaće u Vašingtonu gde je u subotu očekuje utakmica protiv D.C. junajteda.

