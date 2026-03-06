Slušaj vest

FK Crvena zvezda obaveštava mališane da će u nedelju, 8. marta uoči utakmice protiv Napretka od 14.30 časova, na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", u promenoaru kod Red Star šopa, biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

Utakmica protiv ekipe iz Kruševca će biti posebna, jer će Crvena zvezda tog dana proslaviti 81. rođendan, a slavlje će početi upravo u fan zoni.

Najmlađi će uživati na Marakani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Mališane očekuje bogat rođendanski program rođendanska torta, prepoznatljiva zvezdaška muzika, crveno-beli baloni, kao i mađioničar koji će dodatno ulepšati atmosferu i druženje.

Za najmlađe zvezdaše biće organizovane i brojne aktivnosti fudbalske igrice, iscrtavanje lica, kao i druženje sa Zvezdanom Zvezdanićem i animatorima.

Posebno iznenađenje za sve mališane biće dolazak prvotimaca Crvene zvezde, koji će se družiti sa najmlađim navijačima i uveličati rođendansko slavlje našeg kluba.

Sprema se spektakl na stadionu "Rajko Mitić" Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Iz Zvezde poručuju:

"Pozivamo sve mališane da donesu svoje likovne radove na temu 81. rođendana Crvene zvezde i da na kreativan način pokažu koliko vole naš klub. Najmaštovitiji i najkreativniji crteži biće izabrani do kraja prvog poluvremena utakmice. Molimo vas da na svakom radu obavezno navedete ime i prezime, kao i kontakt telefon, kako bismo tokom meča mogli da kontaktiramo autore izabranih radova i nagradimo ih simboličnim poklonima.

Crvena zvezda nastavlja da pokazuje brigu o najmlađim navijačima i da Marakanu čini pravim mestom za porodično okupljanje, druženje i slavlje. Mališani, vidimo se u nedelju da zajedno proslavimo 81. rođendan naše Zvezde, uživamo u fan zoni i utakmici protiv Napretka! Ulaz je besplatan!