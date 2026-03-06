Slušaj vest

Podsetimo, utakmica četvrtfinala Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde je prekinuta već u prvom minutu zbog sukoba navijača dva tima i reakcije žandarmerije.

Incidenti su se dešavali i u toku utakmice, a došlo je i do ozbiljne tuče između navijača Novog Pazara.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Novi snimak koji je objavio lokalni "Sandžak Danas" pokazuje koliko je zaista bilo ozbiljno.

Na snimku se vidi jeziv sukob na tribini na kojoj se nalaze vatrene pristalice domaćeg tima dok je trajala utakmica.

Pogledajte scene brutalne tuče:

Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium