Dvadesetostruki šampion Engleske, koji titulu u Premijer ligi čeka još od 2013. godine, naveo je da je cilj kluba povratak "na vrh domaćeg i evropskog fudbala".

"Želimo da nastavimo ulaganja u tim i unapređenje infrastrukture kako bi navijači imali najbolje moguće iskustvo. Istovremeno moramo da obezbedimo finansijsku održivost kluba imajući u vidu inflaciju i rast troškova", saopštio je klub.

Kako se navodi, poskupljenje od oko pet odsto znači povećanje od nešto više od dve funte po utakmici za odrasle vlasnike sezonskih karata.

Odluku je kritikovao navijački pokret "Manchester United Supporters’ Trust", koji je promene ocenio kao "razočaravajuće" i podsetio na kampanju za zamrzavanje cena karata koju vodi "Football Supporters' Association".

Navijači su posebno nezadovoljni planom da se oko 600 dugogodišnjih vlasnika karata premesti sa tribine "Sir Bobby Charlton Stand" kako bi se napravio prostor za dodatna VIP mesta, koja klubovima donose znatno veće prihode i često privlače turiste spremne da plate visoke cene.

(Beta)