Dušan Vlahović se oporavio od povrede i uskoro se vraća na teren. Očekuje se da će biti spreman za meč protiv Udinezea 14. marta.
Srpski napadač Dušan Vlahović oporavio se od povrede butine, zbog koje je bio operisan i uskoro će konkurisati za sastav Juventusa.
Kako piše italijanski Skaj sport, srpski centarfor neće biti u protokolu protiv Pize, kako se očekivalo, već se očekuje da Spaletiju bude na raspolaganju u duelu sa Udinezeom, 14. marta.
Dobiće Juventus veliko pojačanje u borbi za plasman u Ligu šampiona naredne sezone, i nadaju se da će Vlahović brzo uhvatiti golgetersku formu, jer Dejvid i Openda nisu uspeli da ga odmene na pravi način.
