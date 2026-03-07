Slušaj vest

Srpski napadač Dušan Vlahović oporavio se od povrede butine, zbog koje je bio operisan i uskoro će konkurisati za sastav Juventusa.

Kako piše italijanski Skaj sport, srpski centarfor neće biti u protokolu protiv Pize, kako se očekivalo, već se očekuje da Spaletiju bude na raspolaganju u duelu sa Udinezeom, 14. marta.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Dobiće Juventus veliko pojačanje u borbi za plasman u Ligu šampiona naredne sezone, i nadaju se da će Vlahović brzo uhvatiti golgetersku formu, jer Dejvid i Openda nisu uspeli da ga odmene na pravi način.

Crvena zvezda Monako Evroliga (4).jpeg
BONUS VIDEO:

Dušan Vlahović gol za Juventus Izvor: Arena Sport