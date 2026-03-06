Slušaj vest

Žreb parova polufinala fudbalskog Kupa Srbije biće održan 19. marta u Sportskom centru FSS-a u Staroj Pazovi, preneo je Fudbalski savez Srbije (FSS).

Plasman u polufinale najmasovnijeg nacionalnog takmičenja izborili su Crvena zvezda, Vojvodina, Grafičar i Jedinstvo Ub.

Polufinalne utakmice na programu su 29. aprila, a finale 13. maja.

