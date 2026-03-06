Slušaj vest

Bi Bi Si (BBC) je preneo da se kao i prilikom predstavljanja velikih pojačanja u prošlosti, u sedištu kluba u "Parque Sao Jorge" oglasila tradicionalna sirena, običaj koji traje još od šezdesetih godina i koji je pratio dolaske zvezda poput Sokratesa, Rivalda, Karlosa Tevesa, Ronalda Nazaria i Memphisa Depaja.

Lingard je, prema navodima iz kluba, imao ponude i drugih timova, ali je nakon kratkog razgovora sa bivšim saigračem iz Junajteda, Depajom, odlučio da prihvati ponudu brazilskog velikana i ubrzo rezervisao let za Sao Paulo.

Iskusni 33-godišnji vezista tako bi mogao da postane prvi engleski fudbaler koji je zaigrao u brazilskoj prvoj ligi.

Lingard je u novom klubu dobio dres sa brojem 77, simboličan broj koji podseća na sezonu 1977, kada je Korintijans osvojio prvenstvo države Sao Paulo i prekinuo 23-godišnji post bez trofeja.

(Beta)