Pored novčane kazne, španski klub je kažnjen i uslovnom kaznom delimičnog zatvaranja tribina.

Real je odmah po incidentu saopštio da je izbacio navijača sa stadiona.

Uefa je navela da je njen kontrolni, etički i disciplinski odbor odlučio da kazni španski klub zbog "rasističkog i/ili diskriminatorskog ponašanja" navijača tokom meča sa Benfikom.

Kazna delimičnog zatvaranja od 500 mesta je suspendovana na probni period od godinu dana, ukoliko dođe do sličnog incidenta u tom periodu, kazna će biti aktivirana.

Madrid je pobedio u dvomeču protiv Benfike i plasirao se u osminu finala.

Benfika je takođe suspendovala pet svojih navijača zbog pravljenja majmunskih gestova prema napadaču Reala Vinisijusu Žunioru tokom prvog meča u Lisabonu 17. februara.

(Beta)