"Promenili su stil u poslednjoj utakmici, ali generalno imaju prepoznatljiv način igre. Pratimo sve njihove utakmice od nastavka prvenstva. Moj stručni štab i ja radimo veoma naporno kako bismo ih dobro analizirali i pronašli način da pobedimo u ovoj utakmici. Znamo da se suočavamo sa veoma dobrim timom, s obzirom na to da se do sada nalaze među osam najboljih u ligi, što svakako nešto znači. Mi uvek pripremamo naš tim za sledeću utakmicu i učimo igrače kako da reaguju u svakoj fazi igre", rekao je Lemonis, a preneo klub.