"Promenili su stil u poslednjoj utakmici, ali generalno imaju prepoznatljiv način igre. Pratimo sve njihove utakmice od nastavka prvenstva. Moj stručni štab i ja radimo veoma naporno kako bismo ih dobro analizirali i pronašli način da pobedimo u ovoj utakmici. Znamo da se suočavamo sa veoma dobrim timom, s obzirom na to da se do sada nalaze među osam najboljih u ligi, što svakako nešto znači. Mi uvek pripremamo naš tim za sledeću utakmicu i učimo igrače kako da reaguju u svakoj fazi igre", rekao je Lemonis, a preneo klub.

Igrač Radničkog Gboli Arijibi izjavio je da Radnički mora da prepozna slabosti Radnika.

"Moramo da prepoznamo njihove slabosti. Imaju dobre igrače i nalaze se blizu nas na tabeli. Uzbuđen sam, a i momci su uzbuđeni zbog prilike da osvojimo nova tri boda. Uživam ovde, imam samopouzdanje, tim ima samopouzdanje, saigrači mi mnogo pomažu da ostvarim sve što želim na terenu i želim da nastavim da pružam još više", rekao je Arijibi.

Utakmica Radnik – Radnički biće odigrana u nedelju, 8. marta u 14.00 u Surdulici.

(Beta)

