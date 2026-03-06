Slušaj vest

Tomašević je u trenutku kada su Amerika i Izrael napali Iran bio član Gol Gohara.

Srpski fudbaler je u intervjuu za "Al-ain sports" ispričao kako je uspeo da pobegne iz Irana, dok su svuda oko njega padale rakete.

"Posle oko 16 sati putovanja uspeo sam da napustim Iran zajedno sa prijateljima i saigračima iz mog kluba, kao i igračima iz drugih klubova, među kojima su bili igrači Persepolisa", rekao je Tomašević.

Bivši fudbaler TSC-a i Radnika, koji je igrao u mlađim kategorijama i za Crvenu zvezdu, potom je nastavio:

"Živeli smo normalnim životom sve do četvrtka. Igrali smo utakmicu u Tabrizu protiv Traktora, a zatim smo se vratili u prestonicu Teheran. Međutim, u subotu ujutru sve je počelo, probudile su nas rakete."

O tome kako je proveo prvi dan napada na Iran, kaže:

"Proveli smo ceo dan u stanu, a onda smo u nedelju ujutru dobili priliku da napustimo zemlju. Nas šestorica stranaca iz Gol Gohara krenuli smo autobusom iz Persepolisa ka granici sa Turskom. Rat je već bio počeo. Dok smo se vozili autobusom, a za vreme napada i bombardovanja, putujemo i gledamo izdaleka da li će raketa pasti ili ne. Rakete su padale svuda."

Za sada, povratak u Iran nije izvestan, a upitna je i budućnost u Gol Goharu.

"Još uvek ne znamo kakva je pravna situacija, šta će biti sa našim ugovorima i slično. Nemamo nikakve informacije. Ne verujem da će se liga nastaviti, ali iskreno ništa ne znam. Moramo da sačekamo i vidimo šta će se dogoditi."