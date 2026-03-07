Slušaj vest

Napadač Atletiko Madrida Antoan Grizman odlučio je da ostane u Madridu!

Grizman je ovog petka, prema informacijama Lekipa, odlučio da ostane u klubu do kraja sezone. Njegov ugovor sa Atletikom važi do leta 2027. godine, što znači da bi prelazak u MLS mogao da bude realizovan tek tokom letnjeg transfer roka.

Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li će Grizmanova američka avantura nužno da bude obeležena u klubu iz Floride. Prema istom izvoru, još nekoliko klubova MLS-a već ga je uvrstilo na svoju „discover list“.

Iako Orlando trenutno ima malu prednost, interesovanje su pokazali Montreal i Inter Majami. To otvara mogućnost da Grizman u budućnosti ponovo igra sa velikim zvezdama poput Luisa Suareza i Lionela Mesija. Osim toga, u igri je i Los Anđeles, koji već duže vreme prati situaciju i mogao bi da promeni planove konkurencije.

