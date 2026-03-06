Slušaj vest

"Nama je imperativ da pobedimo Partizan, jer im dolazimo na bod, ali ima još dosta utakmica. Mi moramo svaku šansu da iskoristimo. Uvek postoje prepreke, kao i sada, izgubili smo dve utakmice, pa su se poremetili planovi. Da smo pobedili, već smo mogli da budemo ispred Partizana. Sada opet treba da pokažemo da možemo svakog da pobedimo. Da igramo na rezultat i da budemo takmičari", naveo je Tanjga, a preneo sajt kluba.

Vojvodina će u nedelju od 18 časova u Novom Sadu dočekati Partizan, u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

Klub iz Novog Sada je treći na tabeli sa 49 bodova, dok je Partizan drugi sa 53 boda, sedam manje od prvoplasirane Crvene zvezde.

"Momci su svesni da ove sezone imamo šansu da budemo drugi, ali ne smemo da zaboravimo da je naš cilj bio da izborimo Evropu. Moramo da budemo realni, da smo u poslednjih godinu dana ostali bez šestorice važnih igrača. Nema opuštanja, primarni cilj je Evropa, a svaku šansu da uradimo nešto preko toga, moramo da je iskoristimo. Mi smo u poslednjem kolu prošle godine ostali bez Evrope, mi smo im čestitali, a nadamo se da će i oni nama čestitati ako sutra pobedimo", rekao je Tanjga.

Oba kluba su izgubila u svoje poslednje dve utakmice u Super ligi Srbije, Vojvodina od Novog Pazara (0:3) i Železničara (0:2), a Partizan od Crvene zvezde (0:3) i OFK Beograda (1:2).

"Želimo da stavimo akcenat na to koliko nam je ova utakmica bitna. Ovaj meč je u momentu u kom se nalazimo i mi i Partizan, više nego bitna. U nekoj krizi smo i mi i Partizan, a mi smo imali šansu da podignemo samopouzdanje u Kupu Srbije, a plasman u polufinale je veliki uspeh. O Partizanu ne bih da trošim reči, veliki je klub. Nas prati ta neefikanost, pored svih tih problema, ali sve ima početak i kraj i ja se nadam da je tome došao kraj. Sutra ćemo nastaviti da radimo na tome. Optimista sam da smo prebrodili krizu i to ćemo videti u nedelju posle utakmice", kazao je Tanjga.

Tanjga je naveo da je plasman u polufinale Kupa Srbije, koji je Vojvodina izborila nakon što je u sredu posle boljeg izvođenja penala pobedila Trajal 3:1, znak da se njegova ekipa vraća u dobar ritam.

"Hvala Bogu da smo prošli na jedan dosta težak način. Moglo je da bude i drugačije s obzirom na šanse. I meni je to dobar znak, jer kada stvarate šanse, promašite penal u nadoknadi vremena, obično takve utakmice izgubite. Mi smo dobili ubedljivo na penale, na čemu treba da se zahvalimo našem golmanu Gočmancu. Ali to je jedan znak da se polako vraćamo. Mi sada moramo da opet verujemo u sebe i svoje mogućnosti, što se malo u poslednje vreme izgubilo. Na ovoj poslednjoj pokazali smo da se vraćamo, ali moramo da nastavimo u tom ritmu, da budemo agresivni i samouvereni", kazao je Tanjga.

Tanjga je naveo da su Njegoš Petrović i Đorđe Crnomarković neizvesni za meč protiv Partizana.

U prvom ovosezonskom duelu ova dva kluba, Partizan je u Beogradu pobedio 1:0.

(Beta)