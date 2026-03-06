Slušaj vest

U poruci navijačima, klub je naveo da očekuje bolju reakciju u nedelju tokom utakmice petog kola FA kupa protiv Noriča, ali je i naveo neke "olakšavajuće okolnosti" zbog kojih se to uopšte dogodilo u utakmici prošle subote.

"Da bude jasno, fudbalski klub Lids eksplicitno osuđuje sve navijače, u domaćem ili gostujućem sektoru stadiona, koji aktivno zvižde igračima koji obeležavaju Ramazan i koriste postojeći protokol da prekinu post", navodi se u saopštenju Lidsa.

Dnevni post u islamskom svetom mesecu Ramazanu uključuje uzdržavanje od hrane i pića, nije dozvoljen čak ni gutalj vode, od zore do zalaska sunca, pre prekida posta obrokom poznatim kao iftar.

Tokom utakmice prošle subote stadionom su odjekivali zvižduci kada je utakmica Lidsa i Sitija na kratko prekinuta kako bi igrači koji obeležavaju Ramazan mogli da piju tečnost i uzmu energetske suplemente.

Klub je naveo da je postojalo je i nekoliko olakšavajućih okolnosti koje su dovele do ovoga. ; "To je bilo prvi put da je takva pauza organizovana na Eland Roudu i gledajući unazad, trebalo je da budemo proaktivniji u našoj komunikaciji", naveo je Lids.

Klub je naveo i da poruka na velikom ekranu nije bila vidljiva na 25 odsto stadiona, kao i da su brojni igrači bili zbunjeni zbog čega je utakmica prekinuta, što se jasno može videti na snimku, pa je to zbunilo i navijače.

Slična pauza napraviće se u nedelju oko 75. minuta utakmice, nakon zalaska sunca. Lids je naveo da će među igračima koji će prekinuti post biti i njegov fudbaler Džoel Piru.

"U nedelju protiv Noriča postoji prilika da se pokaže ono najbolje od Lidsa i da su svi dobrodošli na Eland Roud", navodi se u saopštenju.

(Beta)