Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su na svom terenu Borusiju iz Menhenglabaha 4:1, u utakmici 25. kola Bundeslige i stekli 14 bodova prednosti na čelu tabele.
BAJERN MOĆAN I BEZ KEJNA: Borusija Menhenglabah pretprela ubedljiv poraz
Aktuelni šampion poveo je golom Luisa Dijasa u 33. minutu, a prednost je udvostručio Konrad Lajmer u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Treći gol postigao je Džamal Musijala u 57. minutu iz jedanaesterca, a zatim je strelac bio i Nikolas Džekson u 79. minutu.
Jedini gol za gostujući tim postigao je Vael Mohja u 89. minutu.
Menhengladbah je od 55. minuta igrao sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Roko Rejc.
Bajern posle 21. pobede ima 66 bodova na prvom mestu na tabeli, 14 bodova više i utakmicu više od drugoplasirane Borusije iz Dortmunda.
Borusija Menhengladbah je pretrpela 12. poraz i zauzima 12. mesto sa 25 bodova.
(Beta)
