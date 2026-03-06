Slušaj vest

Aktuelni šampion poveo je golom Luisa Dijasa u 33. minutu, a prednost je udvostručio Konrad Lajmer u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol postigao je Džamal Musijala u 57. minutu iz jedanaesterca, a zatim je strelac bio i Nikolas Džekson u 79. minutu.

Jedini gol za gostujući tim postigao je Vael Mohja u 89. minutu.

Menhengladbah je od 55. minuta igrao sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Roko Rejc.

Bajern posle 21. pobede ima 66 bodova na prvom mestu na tabeli, 14 bodova više i utakmicu više od drugoplasirane Borusije iz Dortmunda.

Borusija Menhengladbah je pretrpela 12. poraz i zauzima 12. mesto sa 25 bodova.

(Beta)

