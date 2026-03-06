Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su Seltu u gostima 2:1 golom u samoj završnici utakmice.

Strelac pobedonosnog gola za tim Alvara Arbeole bio je Federiko Valverde u petom minutu nadoknade.

Real je posle dva vezana poraza u Primeri od Osasune i Hetafea konačno slavio i nakratko smanjio minus u odnosu na Barselonu, koja je prva na tabeli, na jedan bod...

Selta je šesta sa 40 bodova i za sada će tu i ostati.

