Fudbaleri Real Madrida pobedili su Seltu u gostima 2:1 golom u samoj završnici utakmice.
Strelac pobedonosnog gola za tim Alvara Arbeole bio je Federiko Valverde u petom minutu nadoknade.
Real je posle dva vezana poraza u Primeri od Osasune i Hetafea konačno slavio i nakratko smanjio minus u odnosu na Barselonu, koja je prva na tabeli, na jedan bod...
Selta je šesta sa 40 bodova i za sada će tu i ostati.
