NAPOLI UBEDLJIV PROTIV TORINA: Napolitanci nastavili trku za drugo mestop
Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu Torino 2:1, u utakmici 28. kola Serije A.
Napoli je poveo u sedmom minutu golom Alisona Santosa, a prednost je udvostručio Elif Elmas u 68. minutu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Konačan rezultat postavio je Čezare Kasadei u 87. minutu.
Napoli je ostvario drugu uzastopnu pobedu, ukupno 17. u ligi i treći je na tabeli sa 56 bodova, ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana.
Torino je pretrpeo 14. poraz i zauzima 14. mesto na tabeli sa 30 bodova.
