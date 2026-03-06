Slušaj vest

Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu Torino 2:1, u utakmici 28. kola Serije A.

Napoli je poveo u sedmom minutu golom Alisona Santosa, a prednost je udvostručio Elif Elmas u 68. minutu.

 Konačan rezultat postavio je Čezare Kasadei u 87. minutu.

Napoli je ostvario drugu uzastopnu pobedu, ukupno 17. u ligi i treći je na tabeli sa 56 bodova, ima bod manje i utakmicu više od drugoplasiranog Milana.

Torino je pretrpeo 14. poraz i zauzima 14. mesto na tabeli sa 30 bodova.

