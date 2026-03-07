Slušaj vest

Zvezda Real Madrida Vinisijus Žunior kaže da je u najboljoj formi u svom životu.

Usled povreda Kilijana Embapea i Džuda Belingema, Vinisijus je preuzeo ulogu lidera u napadu i ističe da se oseća odlično.

"Osećam da sam u najboljoj formi u dosadašnjoj karijeri. Radim naporno svakog dana sa mojim saigračima. Imam veliko samopouzdanje pred golom i dovoljno snažno da povučem ekipu i u odbrani i u napadu. Srećan sam kada mogu da pomognem golovima i asistencijama i velike stvari su pred nama", rekao je Brazilac.

On se osvrnuo i na pobedu nad Seltom golom u poslednjim sekundama.

"Pobeda na ovakav način će nam mnogo pomći. To podiže naš pobednički duh. Kada pobedite u poslednjim trenucima meča, osetite da se trud tokom čitave utakmice isplatio. Sada se svi osećamo kao heroji i verujemo da će nam to podići samopouzdanje pred naredne mečeve", istakao je Vinisijus.

Sada sledi duel sa Mančester sitijem.

"Naši navijači su nam potrebni više nego ikad. Uz njihovu pomoć možemo da pobedimo svakog. Nadamo se još jednoj magičnoj noći u Ligi šampiona", naglasio je Vinisijus.

Utakmica Real Madrid - Mančester siti na programu je u sredu u 21.00.

Kurir sport / Sportske.net

