Jan Zomer će biti deo smene generacije na "Đuzepe Meaci" narednog leta, a prema najnovijim informacijama prva meta sada je Andrij Lunin.

Ukrajinac nema mesta pored Tiba Kurtoe i narednog leta želi da ode u veliki klub gde će biti prvi golman, a Inter zvuči kao idealna destinacija.

Ako se uzme u obzir da će Jan Zomer napustiti klub, ukoliko Inter pošalje ponudu, Lunin će je bez dileme prihvatiti.

Ukrajinac je u Real Madrid stigao još leta 2018. godine, potom je išao na kaljenje u Leganes, Valjadolid i Ovijedo, a onda je od 2020. standardni član Reala.

Ipak, šansu je dobio samo u sezoni 2023/24 kada je Kurtoa doživeo tešku povredu ligamenata kolena i tada je bio najzaslužniji za plasman Reala u finale Lige šampiona u kom je na kraju branio - Kurtoa.

Ukrajinac ni ove sezone nije mnogo branio, upisao je samo tri nastupa, a iako ima ugovor čak do leta 2030. godine, očekuje se da napusti Madrid.

Transfermarkt ga procenjuje na 15.000.000 evra, ali je jasno da će Inter morati još barem malo da zavuče ruku u džep kako bi ga Real pustio.

