Slušaj vest

Fudbalerka Arsenala i velika zvezda u Engleskoj Kloe Keli postala je "barbika".

Zbog 8. marta međunarodnog Dana žena Kloe Keli proglašena je uzor godine u anketi koju organizuje brend Barbi, koji se bavi izradom lutaka.

Kloe Keli sa barbikom napravljenom po njenom liku Foto: Printskrin/Instagram

Lauerat i Serena

Pored nje, ovo priznanje dobile su i nekadašnja teniserka Serena Vilijams i alpinistkinja Zoi Skubis.

Kloe Keli proglašena je za "definišuće lice modernog ženskog fudbala". Njena Barbika nosi njen kultni rep i dres Engleske za Evropsko prvenstvo 2025. godine.



- Veoma sam ponosna što imam svoju Barbiku. Videti fudbalerku sa Barbi lutkom pokazuje da je naš sport tu da ostane. Inspirisali smo toliko ljudi na terenu, ali i van njega tako da je ovo ogromno dostignuće - rekla je Keli, tokom snimanja svoje kampanje za Barbi.

1/4 Vidi galeriju Kloe Keli barbika Foto: Printskrin/Instagram

Devojka koja donosi trofeje

Kloe Keli igra na mestu napadača u Arsenalu. Krasi je brzina, snažan i precizan šut, a bila je i deo ženske fudbalske reprezentacije Engleske sa kojom je igrala finale na Svetskom prvenstvu 2023. godine, koje su izgubile od Španije rezultatom 1:0.

Kelijeva je postigla pobedonosni gol u finalu Evropskog prvenstva 2022. u trijumfu Engleske nad Nemačkom (2:1), a i realizovala je odlučujući penal u finalu Evropskog prvenstva 2025, između Engleske i Španije.

Udata za baštovana

Kloe Keli udata je za Skota Mura. Par se venčao 24. jula 2024. godine u Meridejl Manoru u Češajeru. Njih dvoje su se upoznali dok je ona igrala za Everton, a on radio kao čuvar terena. On i dalje radi kao baštovan, održava zelenilo, a par je srećan i nadaju se prinovi u narednom periodu.

Fudbalerka je bila centralna figura u trijumfu Engleske na Evropskom prvenstvu prošlog leta, pokrenula je njihov preokret u četvrtfinalu protiv Švedske i postigla pobedonosni gol u produžecima u polufinalu protiv Italije. U finalu protiv Španije, ušla je sa klupe da namesti gol Alesiji Ruso, a potom je u seriji penala dala pobedonosni pogodak za titulu.

1/11 Vidi galeriju Kloe Keli Foto: Printskrin/Instagram

Posle Sitija u Arsenalu

Što se tiče kluba, Kelijeva je prošle sezone osvojila Ligu šampiona za žene sa Arsenalom, dok je bila na pozajmici iz Mančester sitija. Tokom leta je osigurala trajni prelazak u severni London. Zahvaljujući svojim dostignućima prošle sezone, zauzela je peto mesto na rang listi "Zlatne lopte" i završila na 19. mestu na listi 50 najboljih igračica u izboru kuće ESPN u 2025. godini.

Zbog učestalih povreda Kloe Keli je ove sezone igrala na samo 16 utakmica za Arsenal, sa dva gola i četiri asistencije u svim takmičenjima.