Pred gostovanje u Novom Sadu (nedelja, 18 časova), Damir Čakar je popričao sa novinarima i, uprkos slabim rezultatima, najavio je zanimljiv meč pun uzbuđenja.

"Očekuje nas utakmica protiv odlične ekipe, sastavljene od jako dobrih i iskusnih igrača. Očekujemo interesantnu i tešku utakmicu. Složio bih se da nismo u dobroj seriji ni mi ni oni, ali očekujem dobru utakmicu. Radi se o dve izuzetne ekipe, koje su druga i treća na tabeli, očekujem istinski derbi, pa ćemo da vidimo šta će biti", rekao je Čakar.

Partizanov strateg je upitan o izjavama iz Vojvodine i želji Novosađana za revanšom zbog prošlogodišnjeg poraza koji ih je koštao plasmana u Evropu.

"Video sam tu izjavu, ali čini mi se da je pre dve godine Partizan pomogao Vojvodini da dođe do evropskih takmičenja, protiv Radničkog. Mi nemamo drugi izbor sem da idemo na pobedu, ne može niko da nam oduzme pravo i nadu u to. Izuzetno cenim njihovog trenera, bio je u stručnom štabu Siniše Mihajlovića i dugo u Italiji", dodao je Čakar.

Iako je do kraja regularnog dela preostalo još pet utakmica, a zatim i sedam u plej-ofu, jasno je da ovaj meč može biti presudan u borbi za drugu poziciju na tabeli.

"Matematički još ništa nije gotovo, ako ćemo realno. Sad moramo da se koncentrišemo na utakmicu koja je derbi kola, jako bitna i za nas i za Vojvodinu. Ishod će odrediti i našu i njihovu sudbinu. Imamo četiri boda više, u slučaju ne daj Bože poraza, prilaze nam na bod, u slučaju pobede idemo na sedam ispred. Neke stvari će se iskristalistati sutra uveče".

Čakar se osvrnuo i na nedavni poraz od OFK Beograda na utakmici u kojoj je Milan Rodić postigao golove u samoj završnici prvog i drugog poluvremena.

"Lično sam doživeo taj poraz jer je došao u najnezgodnijem trenutku, u 95. minutu. Gledao sam utakmicu više puta i, kao što sam rekao, mislim da nismo zaslužili da izgubimo. Mogli smo da odemo na poluvreme sa više golova razlike, a primili smo gol u 44. minutu. I u drugom poluvremenu smo imali više šansi, ali smo primili gol u 95. minutu. Najgore za trenera i igrače. Ali, glavu gore, mi smo Partizan i moramo da idemo pobedničkim putem. Niti mogu niti želim da razmišljam drugačije".

U Humskoj i dalje vlada velika tenzija. Navijači su se okrenuli protiv uprave kluba, a na prethodnom meču čuli su se zahtevi za promene na rukovodećim pozicijama.

"Ja imam fokus na teren i igrače. Neke stvari sam čuo, neke ne. Ne mogu ni da ispratim sve, koncentrisan sam samo na teren i igrače. Moj fokus je da dobro pripremim utakmicu, da igrači izađu rasterećno, da igraju fudbal i ništa drugo me ne interesuje".

Dobio je pitanje da li je pričao sa nekim iz rukovodstva o trenutnoj situaciji i da li ga je možda kontaktirao Predrag Mijatović.

"Ja sam čovek trener. Niti hoću, niti želim, niti je moj posao da ja vodim klupske obaveze. Imamo kontakt, pričamo o fudbalskim stvarima. Svima njima, nadam se, isto je teško pao poraz. Svi smo stava da nismo zaslužili da izgubimo i to je to. Svi željno iščekujemo odlazak u Novi Sad i da dobijemo utakmicu".

Čakar je otkrio da se pred ovaj meč više posvetio psihološkom stanju ekipe nego taktičkim detaljima.

"Jesmo u teškoj situaciji. Radim više na psihološkoj pripremi igrača, zaista puno pričam sa njima i želim da skinem teret sa njih. Želim da preuzmem maksimalnu odgovornost, ja sam najodgovorniji što se tiče struke. Ako postoji bilo kakva negativna energija ili pritisak, ja sam tu da ga preuzmem. Od njih želim da budu pravi i da na teren prenesu ono što radimo na treninzima".

Upitan da li je uzrok problema nedovoljna fizička sprema tima, novi trener je to demantovao.

"Postoje GPS-ovi koje igrači nose u vreme treninga i utakmica. Svi parametri govore da nismo nespremni. Da li je stvar u pogrešnom trčanju ili nekim drugim stvarima, ja to ne znam. Nisam još uspeo da identifikujem. Sutra želim da odigramo od početka do kraja kao prvo poluvreme protiv OFK Beograda".

Trener crno-belih se osvrnuo i na stanje u ekipi.

"Imamo sitnih problema, Zdjelar je pod upitnikom, ima i dalje povredu zadnje lože. Ima još igrača koji se ne osećaju dobro, videćemo još danas na koga sve možemo da računamo. Ali, osim Saše Zdjelara, mislim da će svi drugi biti u konkurenciji za utakmicu. Velika je stvar što se Trifunović vratio normalnim treninzima. To je pojačanje u ovom momentu, bio je povređen dva meseca, radi se o odličnom igraču i ozbiljnom momku. Igrao je odlično u prvom delu sezone, sutra ćemo videti što se tiče njegovog zdravstvenog stanja koliko će moći da nam pomogne. Ali, tu je i očekujte ga na terenu".

Zahid se takođe vratio u ritam takmičenja.

"I on ima nekih problema, žalio se na primicač ja mislim. Nije realno da krene od prvog minuta, imao je veliku pauzu, vraćen je pre desetak dana. Ali je u konkurenciji, ušao je desetak minuta protiv OFK Beograda i šteta što nije nagrađen golom, imao je šansu...".

Čakar na kraju poziva navijače da pruže snažnu podršku.

"Pozvao bih naše navijače da dođu u što većem broju i da ispune stadion. Uvek smo u Novom Sadu imali dobru podršku".

