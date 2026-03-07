Slušaj vest

Australijska vlada pozvana je da dozvoli igračicama ženske fudbalske reprezentacije Irana da ostanu u zemlji, jer ih je državni TV voditelj Mohamеd Reza Šabazi nazvao "ratnim izdajnicima" zbog toga što nisu pevale himnu pre utakmice sa Južnom Korejom na Azijskom kupu.

"Dozvolite mi da kažem samo jednu stvar: izdajnike bi u ratno vreme trebalo kažnjavati mnogo strože", poručio je on.

Nakon toga fudbalerke su u sledećoj utakmici protiv Australije ipak pevale himnu.

Iranski novinar Ali Bornei je upozorio kakve bi posledice mogle da imaju fudbalerke.

"Životi igračica Iranske ženske nacionalne fudbalske reprezentacije su u neposrednoj opasnosti. Nakon njihovog mirnog protesta u Australiji, iranski državni mediji su ih zvanično označili kao 'ratne izdajnike'. U Iranu je 'izdaja' krivično delo koje se kažnjava smrću. Ove sportistkinje suočene su sa proizvoljnim pritvorom i pogubljenjem ako budu primorane da se vrate", rekao je Bornei, a proneo "Gardijan".

Šef Saveta za izbeglice Pol Pauer se oglasio povodom cele situacije.

"Sasvim sigurno, na osnovu dostupnih dokaza, čini se da su članice ženske fudbalske reprezentacije u opasnosti ako se vrate jer čak i jednostavni mirni protesti u Iranu donose teške posledice".

Ministarka spoljnih poslova Peni Vong izjavila je da Australija stoji uz hrabre ljude Irana u borbi protiv ugnjetavanja i pozvala režim da dozvoli slobodu izražavanja bez posledica.

Iran igra poslednju utakmicu grupe protiv Filipina, nakon čega bi trebalo da se vrate u Iran.

