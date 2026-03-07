Klinci iz udruženja Uvek sa decom sa prvotimcima Crvene zvezde Milošem Veljkovićem i Stefanom Gudeljom

FK Crvena zvezda nastavlja saradnju sa udruženjem "Uvek sa decom".

Na utakmici protiv Napretka u nedelju od 16.00 časova, na kojoj će Crvena zvezda proslaviti 81. rođendan, mališani iz ovog udruženja će izaći na teren stadiona "Rajko Mitić" zajedno sa fudbalerima i biti deo svečanog početka meča.

Udruženje "Uvek sa decom" već godinama pruža podršku deci oboleloj od raka, kao i mališanima koji su se izborili sa ovom teškom bolešću i njihovim porodicama. Kroz brojne aktivnosti, druženja i programe, članovi udruženja nastoje da deci omoguće bezbrižnije detinjstvo, osmehe i trenutke radosti tokom i nakon lečenja.

Izlazak na teren sa prvotimcima Crvene zvezde biće poseban doživljaj za mališane iz udruženja, koji će imati priliku da osete atmosferu Marakane i budu deo proslave rođendana kluba.

Crvena zvezda je ponosna na saradnju sa udruženjem "Uvek sa decom" i nastaviće da podržava aktivnosti koje imaju za cilj da deci i njihovim porodicama olakšaju najteže životne bitke.