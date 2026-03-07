Slušaj vest

FK Crvena zvezda nastavlja saradnju sa udruženjem "Uvek sa decom".

Na utakmici protiv Napretka u nedelju od 16.00 časova, na kojoj će Crvena zvezda proslaviti 81. rođendan, mališani iz ovog udruženja će izaći na teren stadiona "Rajko Mitić" zajedno sa fudbalerima i biti deo svečanog početka meča.

Udruženje "Uvek sa decom" već godinama pruža podršku deci oboleloj od raka, kao i mališanima koji su se izborili sa ovom teškom bolešću i njihovim porodicama. Kroz brojne aktivnosti, druženja i programe, članovi udruženja nastoje da deci omoguće bezbrižnije detinjstvo, osmehe i trenutke radosti tokom i nakon lečenja.

Izlazak na teren sa prvotimcima Crvene zvezde biće poseban doživljaj za mališane iz udruženja, koji će imati priliku da osete atmosferu Marakane i budu deo proslave rođendana kluba.


Crvena zvezda je ponosna na saradnju sa udruženjem "Uvek sa decom" i nastaviće da podržava aktivnosti koje imaju za cilj da deci i njihovim porodicama olakšaju najteže životne bitke.

Ne propustiteFudbalZVEZDA SKUPO PLATILA UTAKMICU U NOVOM PAZARU: Stanković ostao bez jednog od važnih fudbalera u nastavku sezone!
Bruno Duarte
FudbalZVEZDA POZIVA KLINCE NA MARAKANU U NEDELJU: Fan zona čeka mališane i druženje sa fudbalerima
Klinci na proslavi Zvezdinog rođendana
FudbalKO JE ZVEZDINO DETE O KOJEM SVI PRIČAJU? Pozajmice, "bacanje u vatru" i karakter velikog pobednika
Vuk Draškić
FudbalZENIT ZVEZDI NUDIO IGRAČA: Rusi lansirali bombu, a onda se javio Zvezdan Terzić!
Zvezdan Terzić

Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium