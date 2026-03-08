Slušaj vest

Ovu informaciju je preneo insajder Mateo Moreto.

Više puta se prethodnih godina govorilo o njegovom mogućem odlasku iz kluba i najčešće se povezivao sa Barselonom. Bio je i blizu tokom boravka Ćavija Ernandesa na klupi Katalonaca, ali tada se nije desilo, kao ni nakon toga iako su klub sa "Nou kampa" i Portugalac bili u kontaktima.

Posle skoro deceniju i blizu 500 mečeva u dresu Mančester sitija, on će kao slobodan igrač otići sa "Etihada" i tako već sada postati neko oko koga će se utrkivati brojni timovi. I dalje je reč o čoveku koji može da pruži mnogo. U avgustu puni 32 godine i u ligi koja je nižeg intenziteta od Engleske i te kako će biti impresivno pojačanje.

Bernardo Silva u Mančester sitiju Foto: AP, Profimedia

Konkretno, Španija ili Italija su najverovatnije destinacije. Barselona se nikako ne sme otpisati, ali u poslednje vreme se često pominje i Juventus. Njihova prepreka je plata budući da nisu spremni da idu preko 6.000.000 evra po sezoni. Naravno, još je nekoliko opcija u igri, pa čak i Galatasaraj.

Kurir sport/sportske.net

