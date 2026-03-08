Slušaj vest

FK Crvena zvezda u Vasiliju Kostovu ima kapitalca.

Svesni su na Marakani da će na supertalentovanom mladom igraču Vasiliju Kostovu, koji još nije punoletan ostvariti veliku zaradu, jer su u Ljutice Bogdana 1A počele da stižu vredne ponude.

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Arsenal, Marselj i Inter

Prvo je Arsenal opipavao puls Crvene zvezde, slao skaute u Beograd, na utakmice domaćeg prvenstva i Lige Evrope. Pojedini ljudi bliski klubu govorili su da je klub iz Londona spreman da za Vasilija Kostova plati 20, a možda čak i 22 miliona evra. Nezavnično, odbijena je prvobitna navedena suma.



U igri je i Inter. Klub iz Milana računa na pomoć od strane Dejana Stankovića i Marka Arnautovića, koji bi svojim savetima mogli da pomognu Vasiliju Kostovu i rukovodstvu Crvene zvezde. Agent mladog fudbaler je Nikola Kolarov, brat Aleksandra Kolarova koji radi kao pomoćni trener u redovima "nero-azura". Međutim, iz Italije nije bilo zvanične ponude, ali jeste ozbiljnog interesovanja.

Uprava čeka i ne žuri



Prvi koji su zvanično poslali ponudu za Vasilija Kostova bili su Francuzi. Navodno, čovek iz Olimpika iz Marselja boravio je u Beogradu i video se sa čelnicima Crvene zvezde, imao čak i sastanak sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem i najužim rukovodstvo.

Francuzi su ponudili 17 miliona evra, a onda i još nekoliko miliona koje bi crveno-beli mogli da ostvare kroz bonuse. Saslušali su ljudi iz Crvene zvezde sve pažljivo, a onda se ljubazno zahvalili na ponudi.

Vasilije Kostov slavi gol protiv Porta u Ligi Evrope Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Olimpik kupio Piksija i Radonjića



Da podsetimo, Olimpik iz Marselja dobro je poslovao sa Crvenom zvezdom. Pre osam godina za 12 miliona evra kupili su Nemanju Radonjića, a sada već daleke 1990. u avgustu Dragan Stojković Piksi prešao na Velodrom u transferu vrednom 7,5 miliona maraka, koji je u to vreme bio rekordan u jugoslovenskom fudbalu.

Svesni su u Crvenoj zvezdi da imaju blago i da nema potrebe da žure bilo gde. Isto tako, jasno je da na Marakani znaju nešto što nije za medije, makar ne još, da imaju ponudu ili ponude koje mogu da idu i do sume od 25 miliona evra za Vasilija Kostova. Tek je mart mesec, a do leta ima još mnogo. Isto tako, u Ljutice Bogdana vode računa i o mladom Vasiliju Kostovu i njegovoj budućnosti, tako da je u celu priču uključena i njegova porodica.

Vasilije Kostov slavi gol protiv Partizana (3:0) u 178. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pada rekord, čeka se Barsa

Ukoliko Crvena zvezda uspe u svojoj nameri i proda Vasilija Kostova za 25 miliona evra, to će biti novi rekord u srpskom fudbalu. Da podsetimo, prošlog leta crveno-beli su imali dva neverovatna transfera - Veljka Milosavljevića u Bornmut za 15 miliona evra i Andrije Maksimovića u Lajpcig za 14,1 milion evra.



Inter, Marselj i Arsenal su samo tri u nizu klubova koji žele Vasilija Kostova. Prethodnih meseci pisalo se o interesovanju Dortmunda, Bajerna, Milana, pa čak i Barselone.