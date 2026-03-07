Fudbaleri Arsenala plasirali su se u četvrtfinale engleskog FA kupa, pošto su u osmini finala na gostujućem terenu pobedili trećeligaša Mensfild 2:1.
Prednost Arsenalu doneo je Noni Madueke golom u 41. minutu, a izjednačenje Mensfildu Vil Evans pogotkom u 50. minutu.
Pobedonosan gol za Arsenal postigao je Ebereči Eze u 66. minutu.
Uz Arsenal, plasman u četvrtfinale FA kupa je već obezbedila i ekipa Liverpula.
(Beta)
