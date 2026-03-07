Slušaj vest

Prednost Arsenalu doneo je Noni Madueke golom u 41. minutu, a izjednačenje Mensfildu Vil Evans pogotkom u 50. minutu.

Pobedonosan gol za Arsenal postigao je Ebereči Eze u 66. minutu.

Uz Arsenal, plasman u četvrtfinale FA kupa je već obezbedila i ekipa Liverpula.

(Beta)

