Prednost Majorki doneo je Vedat Murići golom u 35. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 61. minutu.

Vođstvo Majorke smanjio je Kike Barha golom u 89. minutu, a izjednačenje Osasuni doneo je Ante Budimir pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Oba tima su utakmicu završila sa po 10 igrača na terenu. Napadač Majorke Žan Viržili dobio je direktan crveni karton u 73. minutu, dok je fudbaler Osasune Raul Garsija u 82. minutu ;takođe isključen iz igre zbog dobijanja direktnog crvenog kartona.

Osasuna zauzima 10. mesto na tabeli sa 34 boda, dok se Majorka nalazi na 18. poziciji sa 25 bodova.

Osasuna će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u San Sebastijanu protiv Real Sosijedada, dok će Majorka u Palmi dočekati Espanjol.

(Beta)