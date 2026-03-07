Fudbaleri Koma pobedili su na gostujućem terenu Kaljari 2:1, u utakmici 28. kola Serije A, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.
DA KUNJA PRESUDIO KALJARIJU: Komo gleda ka Evropi
Prednost Komu doneo je Martin Baturina golom u 14. minutu, a izjednačenje Kaljariju Sebastijano Espozito pogotkom u 56. minutu.
Pobedonosan gol za Komo postigao je Lukas da Kunja u 76. minutu.
Komo je peti na tabeli sa 51 bodom, dok Kaljari zauzima 13. mesto sa 30 bodova.
Komo će u narednom kolu dočekati Romu, dok će Kaljari igrati na gostujućem terenu protiv Pize.
(Beta)
