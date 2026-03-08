Slušaj vest

Partizan je doživeo dva uzastopna poraza od Crvene zvezde i OFK Beograda i drastično umanjio svoje šanse u borbi za šampionski naslov.

Crno-beli trenutno imaju sedam bodova manje od drugoplasirane Crvene zvezde.

1/13 Vidi galeriju Foto galerija iz Humske Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ni Vojvodini ne cvetaju ruže, pošto su takođe doživeli dva uzastopna poraza od Novog Pazara i Železničara iz Pančeva.

Vojvodina je na trećem mestu na tabeli sa četiri boda manje od vodećeg Partizana, a Novosađani su se u međuvremenu plasirali u polufinale Kupa Srbije, nakon što su izbacili Trajal posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Utakmici možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na na našem sajtu.