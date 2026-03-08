Slušaj vest

Partizan je doživeo dva uzastopna poraza od Crvene zvezde i OFK Beograda i drastično umanjio svoje šanse u borbi za šampionski naslov.

Crno-beli trenutno imaju sedam bodova manje od drugoplasirane Crvene zvezde.

Foto galerija iz Humske Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ni Vojvodini ne cvetaju ruže, pošto su takođe doživeli dva uzastopna poraza od Novog Pazara i Železničara iz Pančeva.

Vojvodina je na trećem mestu na tabeli sa četiri boda manje od vodećeg Partizana, a Novosađani su se u međuvremenu plasirali u polufinale Kupa Srbije, nakon što su izbacili Trajal posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Utakmici možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na na našem sajtu.

Ne propustiteFudbal"NEMAMO DRUGI IZBOR..." Trener Partizana pred veliki derbi o stanju u Humskoj: Neke stvari sam čuo, nije moj posao...
Damir Čakar
FudbalVOJVODINA DOČEKUJE PARTIZAN Tanjga: Da igramo na rezultat i da budemo takmičari
Miroslav Tanjga
FudbalŠTA NAS ČEKA OVOG VIKENDA U SUPER LIGI SRBIJE? Zvezda protiv fenjeraša slavi rođendan, derbi igraju Vojvodina i Partizan!
Marko Arnautović FK Crvena zvezda
FudbalVOJVODINA SE OGLASILA PRED DERBI SA PARTIZANOM: Firma otkupila celu zapadnu tribinu, Istok rasprodat!
NOVI SAD_FK VOJVODINA-FK SPARTAK SUBOTICA_FOTO NENAD MIHAJLOVIC_28.JPG

Fudbalerke Srbije pevaju himnu Bože pravde Izvor: MONDO/Dušan Ninković