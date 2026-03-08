Fudbaleri Partizana gostuju Vojvodini u utakmici 26. kola Superlige Srbije
SUPERLIGA SRBIJE
DERBI NA KARAĐORĐU - UZDRMANI CRNO-BELI U NOVOM SADU: Evo gde možete pratiti prenos meča Vojvodina - Partizan
Partizan je doživeo dva uzastopna poraza od Crvene zvezde i OFK Beograda i drastično umanjio svoje šanse u borbi za šampionski naslov.
Crno-beli trenutno imaju sedam bodova manje od drugoplasirane Crvene zvezde.
Ni Vojvodini ne cvetaju ruže, pošto su takođe doživeli dva uzastopna poraza od Novog Pazara i Železničara iz Pančeva.
Vojvodina je na trećem mestu na tabeli sa četiri boda manje od vodećeg Partizana, a Novosađani su se u međuvremenu plasirali u polufinale Kupa Srbije, nakon što su izbacili Trajal posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.
Utakmici možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na na našem sajtu.
