Golman Bajerna iz Minhena Manuel Nojer povredio je mišić levog lista na utakmici Bundeslige protiv Borusije Menhengladbah, saopštio je taj fudbalski klub.
NOVI UDARAC ZA BAJERN: Manuel Nojer ponovo van terena zbog povrede lista
Bajern je saopštio da će Nojer biti van terena "za sada", ali je izvesno da će propustiti utakmicu Lige šampiona protiv Atalante u utorak.
Nojer se u petak vratio na teren posle tronedeljne pause zbog iste povrede.
Manuel Nojer će kasnije ovog meseca napuniti 40 godina, a njegov ugovor sa Bejrnom ističe na kraju sezone. Klub navodno želi da mu ponudi jednogodišnje produženje ugovora.
(Beta)
