Bajern je saopštio da će Nojer biti van terena "za sada", ali je izvesno da će propustiti utakmicu Lige šampiona protiv Atalante u utorak.

Nojer se u petak vratio na teren posle tronedeljne pause zbog iste povrede.

Manuel Nojer će kasnije ovog meseca napuniti 40 godina, a njegov ugovor sa Bejrnom ističe na kraju sezone. Klub navodno želi da mu ponudi jednogodišnje produženje ugovora.

(Beta)

