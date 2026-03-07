Slušaj vest

Ipak ovo što smo videli u Bosni i Hercegovini prevazilazi sve do sada. Naime pred utakmicu između Sloge iz Doboja i Željezničara u 24. kolu tamošnjeg fudbalskog prvenstva dogodila se krajnje bizarna situacija.

Pogledajte masovnu tuču navijača Želje i Maribora Foto: Aa

Naime, domaći navijači su skriveno pre početka ove utakmice uspeli da namažu gostujući sektor svinjskom masti, zbog čega organizatori susreta nisu dopustili "Manijacima" da uđu unutra sve dok nisu obezbeđeni bezbedni uslovi.

Tako su organizatori susreta morali da pospu tribine peskom, kako bi neutralisali mast, a potom su sve očistili.

Da su domaći navijači iza čitavog haosa saznalo se tokom utakmice kada su zapevali pesmu "U sred ramazana, tribinama namazana", a Manijaci su tek od 40. minuta počeli sa pesmama, nakon što su se smestili.

