Prednost Hofenhajmu doneo je Aleksander Pras golom u 26. minutu, da bi isti igrač uvećao vođstvo pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol za Hofenhajm postigao je Fisnik Aslani u 49. minutu, a prvi za Hajdenhajm Luka Kerber u 63. minutu.

Četvrti pogodak za Hofenhajm postigao je Tim Lemperle u 78. minutu, dok je konačan rezultat postavio Kerber golom u 84. minutu.

Gol koji je postigao napadač Hajdenhajma Kristijan Konte u 70. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Hofenhajm je treći na tabeli sa 49 bodova, dok Hajdenhajm zauzima poslednje, 18. mesto sa 14 bodova.

Hofenhajm će u narednom kolu u Zinshajmu dočekati Volfsburg, dok će Hajdenhajm igrati na gostujućem terenu u Frankfurtu protiv Ajntrahta.

Majnc je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Štutgarta 2:2.

Prednost Majncu doneo je Džeson Li golom u 39. minutu, a izjednačenje Štutgartu Ermedin Demirović pogotkom u 76. minutu.

Vođstvo Štutgartu doneo je Deniz Undav golom u 77. minutu, a izjednačenje Majncu Dani da Kosta pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski krilni napadač u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović propustio je utakmicu zbog povrede.

Majnc zauzima 14. mesto na tabeli sa 24 boda, dok je Štutgart četvrti sa 47 bodova.

Majnc će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bremenu protiv Verdera, dok će Štutgart dočekati Lajpcig.

Lajpcig je na svom terenu pobedio Augsburg 2:1.

Prednost Augsburgu doneo je Robin Felhauer golom u 39. minutu, a izjednačenje Lajcpigu Jan Diomande pogotkom u 76. minutu.

Pobedu Lajpcigu doneo je defanzivac Augsburga Artur Čaves autogolom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski vezista u ekipi Lajpciga Andrija Maksimović nije ulazio u igru, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Kosta Nedeljković utakmicu propustio zbog povrede.

Lajpcig je peti na tabeli sa 47 bodova, dok je Augsburg deveti sa 31 bodom.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Lajpcig protiv Štutgarta, a Augsburg protiv Borusije Dortmund.

Frajburg je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Bajer Leverkuzena 3:3.

Prednost Frajburgu doneo je Vinčenco Grifo golom u 34. minutu, a izjednačenje Leverkuzenu Kristijan Kofane pogotkom tri minuta kasnije.

Vođstvo Frajburgu vratio je Juito Suzuki golom u 43. minutu, a izjednačenje Leverkuzenu Alehandro Grimaldo pogotkom u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Prednost Leverkuzenu doneo je Marten Terije golom u 52. minutu, a konačan rezultat je postavio defanzivac Frajburga Matijas Ginter pogotkom u 86. minutu.

Bajer Leverkuzen je šesti na tabeli sa 44 boda, dok je Frajburg osmi sa 34 boda.

Bajer Leverkuzen će u narednom kolu dočekati Bajern Minhen, dok će Frajburg biti domaćin protiv Union Berlina.

HSV je na gostujućem terenu pobedio Volfsburg 2:1.

(Beta)