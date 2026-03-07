Slušaj vest

"Mi prilazimo svakom protivniku identično. Nebitno da li je drugi, treći ili poslednji, mi uvek gledamo sebe, da mi izgledamo kako treba i da ne dozvolimo protivniku da pokaže svoje kvalitete, koliki god oni bili. Sa velikim poštovanjem ulazimo u svaki meč, poštujemo protivnika, ali gledamo da ono što se mi dogovorimo funkcioniše besprekorno", rekao je Stanković, prenosi klub.

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 16.00 dočekati ekipu Napretka iz Kruševca, u utakmici 26. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli su prvi na tabeli domaćeg šampionata sa 60 bodova, dok je Napredak poslednji sa samo 13 osvojenih bodova.

Predstavnike medija je zanimalo i ko je najopasniji igrač Napretka.

"Videćemo ko će igrati i da li imaju povređene igrače. Vulić ima kartone. Baš bi mi bilo drago da sam ga video. Jedan fenomenalan igrač i dobar momak. Videćemo ko će početi od njih, ali bićemo spremni na bilo koju formaciju i na bilo kojih startnih 11", rekao je Stanković.

Mladi čuvar mreže Vuk Draškić debitovao je na prošloj utakmici u Novom Pazaru.

"Moraš biti spreman ako si u Zvezdi. Fenomenalan je bio, na moju sreću. Mnogo mi je drago zbog njega, uvek mi je drago kada neko mlad, kao Zvezdino dete dobije šansu. On je baš dobio jedan 'vruć krompir', ali se snašao fenomenalno. Mnogo mi je drago zbog njega", rekao je trener Zvezde.

Govorio je Stanković o zdravstvenom stanju Mateusa i Bruna Duartea.

"Stanje je dosta bolje nego što smo mislili. Mateus je sigurno pet do sedam dana bez pomeranja i treninga. Duarte je dosta bolje nego što smo razmišljali. Mislim da će on od ponedeljka već biti u treningu", naglasio je Stanković.

Crvena zvezda će sutra obeležiti 81. rođendan, a Stanković je iskoristio priliku da pozove navijače da dođu u što većem broju.

"Još jednom Zvezdi želim srećan 81. rođendan. Vreme je dosta bolje, dosta je toplije. Nadam se da će biti dosta navijača, dosta naše dece koja vole fudbal i Zvezdu i da dođu u što većem broju, da pomognu nama i da uveličamo slavlje", zaključio je Stanković.

