Fudbaleri Željezničara ubedljivo su savladali Slogu iz Doboja (3:0) na debitantskoj utakmici Sava Miloševića na klupi sarajevske ekipe.

Sarajevski tim došao je do potvrde trijumfa u samoj završnici, golovi su padali u 90. i 92. minutu.

Savo Milošević Foto: Starsport, ATA images

Bila je ovo tek prva pobeda sarajevske ekipe posle 12 utakmica u prvenstvu. Poslednja je bila tek 18. oktobra prošle godine.

