Savo Milošević je uspešno debitovao na klupi Željezničara, koji je savladao Slogu rezultatom 3:0. Ova pobeda donosi nadu sarajevskom timu.
POVRATAK U VELIKOM STILU! Uspešan debi Save Miuloševića!
Fudbaleri Željezničara ubedljivo su savladali Slogu iz Doboja (3:0) na debitantskoj utakmici Sava Miloševića na klupi sarajevske ekipe.
Sarajevski tim došao je do potvrde trijumfa u samoj završnici, golovi su padali u 90. i 92. minutu.
Savo Milošević Foto: Starsport, ATA images
Bila je ovo tek prva pobeda sarajevske ekipe posle 12 utakmica u prvenstvu. Poslednja je bila tek 18. oktobra prošle godine.
