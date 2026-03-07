Fudbaleri Levantea i Đirone odigrali su nerešeno 1:1 u 27. kolu La Lige. Levante je imao vođstvo, ali je Đirona izjednačila u nadoknadi.
27. kolo
LA LIGA! Bez pobednika u duelu Levantea i Đirone!
Fudbaleri Levantea i Đirone odigrali su danas nerešeno 1:1, u utakmici 27. kola španske Primere.
Karlos Espi je u 50. minutu doveo Levante u vođstvo, a izjednačenje i bod Đironi doneo je Žoel Roka u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Levante je od 59. minuta igrao sa igračem manje, pošto je Hon Ander Olasagasti dobio crveni kraton.
Đirona je trenutno 12. na tabeli španskog šampionata i ima 31 bod, dok je Levante pretposlednji sa 22 osvojena boda. ; Fudbaleri Levantea će u narednom kolu gostovati Rajo Valjekanu, dok će Đirona dočekati Atletik Bilbao.
