Fudbalerke Srbije odigrale su nerešeno 0:0 sa Švedskom u kvalifikacijama za SP, osvajajući prvi bod u grupi.
BEZ POBEDNIKA! Remi fudbalerki Srbije sa Švedskom u kvalifikacijama za SP!
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je danas u Staroj Pazovi nerešeno 0:0 sa Švedskom, u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Srbija je tako osvojila prvi bod u kvalifikacijama i trenutno je treća na tabeli Grupe 1, dok je Švedska prva sa četiri.
Fudbalerke Srbije - svetla budućnost našeg ženskog sporta Foto: Fss, Starsport
Fudbalerke Srbije će u narednom kolu kvalifikacija dočekati Italiju. Taj meč je na programu 14. aprila.
