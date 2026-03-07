Slušaj vest

Fudbaleri Atalante i Udinezea odigrali su nerešeno (2:2), u meču 28. kola Serije A.

Tim iz Bergama je gubio dva razlike, pre nego što je Nikola Krstović, između ostalih, ušao na teren, zamenivši Lazara Samardžića.

Nikola Krstović

Udineze je olako stigao do prednosti, nakon dve smušene intervencije domaćih.

Tomas Kristensen je u 40. minutu pogodio glavom, dok je Kinan Dejvis u 55. lepo plasirao loptu u malu mrežu.

Krstović nije postigao gol na ovom meču, ali je dosta pretio. Egzekutor je ovoga puta bio Đanluka Skamaka.

Najpre je zatresao mrežu "zebri" u 75, a onda i u 79. minutu, iz jako teške pozicije, glavom.

Atalanta je sada sedma sa 46 bodova, dok je Udineze 10. sa 36 poena.

