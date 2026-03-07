Slušaj vest

Fudbaleri Atalante i Udinezea odigrali su nerešeno (2:2), u meču 28. kola Serije A.

Tim iz Bergama je gubio dva razlike, pre nego što je Nikola Krstović, između ostalih, ušao na teren, zamenivši Lazara Samardžića.

1/8 Vidi galeriju Nikola Krstović - horor povreda na meču Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Stefano Nicoli / Gonzales Photo / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Udineze je olako stigao do prednosti, nakon dve smušene intervencije domaćih.

Tomas Kristensen je u 40. minutu pogodio glavom, dok je Kinan Dejvis u 55. lepo plasirao loptu u malu mrežu.

Krstović nije postigao gol na ovom meču, ali je dosta pretio. Egzekutor je ovoga puta bio Đanluka Skamaka.

Najpre je zatresao mrežu "zebri" u 75, a onda i u 79. minutu, iz jako teške pozicije, glavom.

Atalanta je sada sedma sa 46 bodova, dok je Udineze 10. sa 36 poena.

BONUS VIDEO: