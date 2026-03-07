Atletiko Madrid je savladao Real Sosijedad rezultatom 3:2, uz sjajnu igru Nika Gonaslesa koji je postigao dva gola.
27. kolo
GOLEADA U MADRIDU! Atletiko se namučio, ali ipak srušio Sosijedad!
Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su Real Sosijedad 3:2 u 27. kolu La Lige.
Niko Gonasles bio je džoker Atletika, ušao je sa klupe i za 14 minuta dva puta uspeo da zatrese mrežu. U 81. minutu drugi put je savladao golmana gostiju za 3:2 i tri boda jorgandžija.
Posle ovog meča, Atletiko je na trećem mestu sa 54 boda, tri više od Viljareala, dok je Sosijedad ostao na osmom mestu sa 35 bodova.
