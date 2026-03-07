Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su Real Sosijedad 3:2 u 27. kolu La Lige.

Niko Gonasles bio je džoker Atletika, ušao je sa klupe i za 14 minuta dva puta uspeo da zatrese mrežu. U 81. minutu drugi put je savladao golmana gostiju za 3:2 i tri boda jorgandžija.

Atletiko Madrid - Barselona detalji sa meča odigranog u polufinalu Kupa kralja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle ovog meča, Atletiko je na trećem mestu sa 54 boda, tri više od Viljareala, dok je Sosijedad ostao na osmom mestu sa 35 bodova.

