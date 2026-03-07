Slušaj vest

HSV je slavio posle preokreta rezultatom 2:1, ali je meč Bundeslige ostao u senci nereda nakon utakmice.

Igrači su se sukobili posle susreta, dok su besni navijači teren zasuli dimnim bombama i bakljama.

Po znati analitičar Ditmar Haman bio je vrlo direktan posle ovog meča.

"Imate osećaj da se klub trenutno raspada", prokomentarisao je Haman ekipu Volfsburga, koja je pretposlednja na tabeli.

"Ono što su domaći igrači pokazali nakon poslednjeg zvižduka sudije nešto je što su trebali pokazati tokom 90 minuta na terenu. Skrivali su se nedeljama i mesecima. A čim utakmica završi, odjednom su hrabri. Jednostavno to ne mogu da shvatim", dodao je on.

Pogledajte i sami scene nakon utakmice u Hamburgu.

