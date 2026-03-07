Slušaj vest

Domaći tim je poveo pogotkom Sema Smita u 18. minutu, a Čelsi je u 40. minutu izjednačio autogolom golmana Reksama Artura Okonkvoa i tim rezultatom su ekipe otišle na odmor.

Kalum Dojl je u 78. minutu ponovo doveo Reksam u vođstvo, ali je četiri minuta kasnije Džoš Ačimpong poravnao rezultat i odveo utakmicu u produžetke.

Tim iz Čempionšipa je u produžecima igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton u finišu regularnog dela utakmice dobio Džordž Dobson.

Čelsi je plasman u četvrfinale FA kupa obezbedio golovima Alehandra Garnača u 96. i Žoaa Pedra u petom minutu nadoknade drugog produžetka.

(Beta)